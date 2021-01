Formula 1, Jenson Button torna nel circus: sarà il Senior Advisor della Williams (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il campione del mondo 2009 di Formula 1, Jenson Button, torna nel circus automobilistico più importante del mondo. Il britannico, infatti, ricoprirà il ruolo di ‘Senior Advisor’ della Williams, in pratica sarà il consulente del team. Button in carriera ha guidato con Benetton, Bar, Honda, McLaren e Brawn, ottenendo in totale 15 vittorie e 50 podi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il campione del mondo 2009 di1,nelautomobilistico più importante del mondo. Il britannico, infatti, ricoprirà il ruolo di ‘, in praticail consulente del team.in carriera ha guidato con Benetton, Bar, Honda, McLaren e Brawn, ottenendo in totale 15 vittorie e 50 podi. SportFace.

SkySportF1 : Jenson Button torna in @WilliamsRacing 21 anni dopo in qualità di consulente #SkyMotori #F1 #Formula1 - Gazzetta_it : #F1 #Button torna alla #Williams: sarà consulente del team - sportface2016 : #Formula1, Jenson #Button torna nel circus: sarà il Senior Advisor della #Williams #F1 - _funzioniamo : RT @SkySportF1: Jenson Button torna in @WilliamsRacing 21 anni dopo in qualità di consulente #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySport : RT @SkySportF1: Jenson Button torna in @WilliamsRacing 21 anni dopo in qualità di consulente #SkyMotori #F1 #Formula1 -