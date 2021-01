Fate The Winx Saga 2 si farà: data d’uscita, cast e trama (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fate: The Winx Saga, la serie Netflix in live action ispirata al popolare cartone animato italiano creato da Iginio Straffi, è proprio quello che mancava nel catalogo della piattaforma di contenuti on demand. La serie disponibile dal 22 gennaio si conclude dopo sei episodi e ha come protagoniste nel ruolo delle Fate Abigail Cowen, Elisha Applebaum, Hannah van der Westhuysen, Eliot Salt e Freddie Thorp. La data d’uscita di Fate: The Winx Saga e la composizione di soli sei episodi – un formato ormai quasi abituale per gli standard Netflix – ha immediatamente accelerato le speculazioni sul rinnovo per una seconda stagione. La serie tv è considerato un trampolino di lancio definitivo per attrici come Abigail Cowen, che già sono state ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021): The, la serie Netflix in live action ispirata al popolare cartone animato italiano creato da Iginio Straffi, è proprio quello che mancava nel catalogo della piattaforma di contenuti on demand. La serie disponibile dal 22 gennaio si conclude dopo sei episodi e ha come protagoniste nel ruolo delleAbigail Cowen, Elisha Applebaum, Hannah van der Westhuysen, Eliot Salt e Freddie Thorp. Ladi: Thee la composizione di soli sei episodi – un formato ormai quasi abituale per gli standard Netflix – ha immediatamente accelerato le speculazioni sul rinnovo per una seconda stagione. La serie tv è considerato un trampolino di lancio definitivo per attrici come Abigail Cowen, che già sono state ...

NetflixIT : Amicizie indissolubili, ricerca della propria identità e magia. Brian Young (showrunner) e il cast ci raccontano l'… - NetflixIT : Più forte è l’emozione, più potente è la magia. Fate: The Winx Saga arriva il 22 gennaio. - rtl1025 : In diretta su #rtl1025 @MarroneEmma e @AmorosoOF abbracciano virtualmente i loro fan ???? 'Vi è piaciuta… - miriam_alberga : RT @TCDSTV: MI STATE CHIEDENDO SE FINIRÒ LA SERIE TV “FATE - THE WINX SAGA” IN UN SOLO GIORNO? - vogliomori3 : A Flora (Terra) manca una bottiglia di birra in mano è FATE - The winx saga diventa il nuovo SKAM #fatethewinxsaga -