De Luca tagliente sul voto in Senato | ' Sembrava il Cirque du Soleil'

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo Deha un giudizio come sempre tranchant suldi fiducia in: "Quanto accaduto nei giorni scorsi è paragonabile solo aldu. ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca tagliente

Globalist.it

Il Presidente della Campania: "Veniamo da una settimana di tormenti sul piano politico. In Senato abbiamo assistito a uno spettacolo per il quale è difficile trovare gli aggettivi appropriati" ...Il tratto grafico di Lorenzon, portogruarese di nascita e trevigiano di adozione, è veloce e tagliente, come taglienti e divertenti sono i modi con cui affronta argomenti spesso delicati. «I miei rife ...