Covid: primo lockdown per Hong Kong, in Cina test di massa per 2 milioni di persone. Portogallo interrompe voli con Uk (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre la Cina ha dato il via a uno screening di massa con tamponi per quasi 2 milioni di persone, Hong Kong si prepara ad entrare nel suo primo lockdown dall’inizio della pandemia di Covid. Guardando all’Europa, se nel Regno Unito il numero di morti e contagi frena, per l’Irlanda del Nord l’ultima settimana è stata la più micidiale dall’inizio della pandemia, complice la diffusione della variante inglese che preoccupa tutta Europa. La sua elevata contagiosità ha spinto il Portogallo a interrompere i voli con la Gran Bretagna a partire da domani, ad eccezione di quelli di natura umanitaria per i rimpatri di portoghesi e cittadini britannici. Una decisione annunciata dal premier Antonio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre laha dato il via a uno screening dicon tamponi per quasi 2disi prepara ad entrare nel suodall’inizio della pandemia di. Guardando all’Europa, se nel Regno Unito il numero di morti e contagi frena, per l’Irlanda del Nord l’ultima settimana è stata la più micidiale dall’inizio della pandemia, complice la diffusione della variante inglese che preoccupa tutta Europa. La sua elevata contagiosità ha spinto ilre icon la Gran Bretagna a partire da domani, ad eccezione di quelli di natura umanitaria per i rimpatri di portoghesi e cittadini britannici. Una decisione annunciata dal premier Antonio ...

Proprio nel momento in cui, con l'avvio della campagna vaccinale in tutta Europa, si iniziava ad intravedere l'uscita dal tunnel, ci si mettono ora le varianti al virus a complicare la strada che port ...

Recovery Plan, incontro tra Conte e sindacati: ''Ci sarà una crescita significativa del Pil''

''Oggi inizia il confronto con le parti sociali. Un confronto che vogliamo intenso e costruttivo. Abbiamo una versione aggiornata, oggettivamente migliorata, del Piano'', ha spiegato il premier Conte.

