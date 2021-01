Che Dio ci aiuti 6, una guest star nel cast: il retroscena (Di venerdì 22 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti è una delle serie tv più amate dagli italiani. Nella sesta stagione ci sarà una guest star molto importante: il retroscena raccontato da Pierpaolo Spollon Fonte foto: FacebookChe Dio ci aiuti è una delle fiction più apprezzate e seguite dagli italiani. Ormai da tanti anni in televisione, la serie è divenuta un vero e proprio cult, avendo un pubblico affezionato alle vicissitudini della dinamica Suor Angela, interpretata brillantemente dall’attrice Elena Sofia Ricci. Come sappiamo, da qualche settimana ha avuto inizio la sesta stagione, e gli ascolti hanno premiato ancora una volta la scelta di Rai Uno. I telespettatori hanno ritrovato nel cast, oltre alla Ricci, anche Diana del Bufalo e Francesca Chilleni. Un new entry ha rubato la scena ed è quella ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Che Dio ciè una delle serie tv più amate dagli italiani. Nella sesta stagione ci sarà unamolto importante: ilraccontato da Pierpaolo Spollon Fonte foto: FacebookChe Dio ciè una delle fiction più apprezzate e seguite dagli italiani. Ormai da tanti anni in televisione, la serie è divenuta un vero e proprio cult, avendo un pubblico affezionato alle vicissitudini della dinamica Suor Angela, interpretata brillantemente dall’attrice Elena Sofia Ricci. Come sappiamo, da qualche settimana ha avuto inizio la sesta stagione, e gli ascolti hanno premiato ancora una volta la scelta di Rai Uno. I telespettatori hanno ritrovato nel, oltre alla Ricci, anche Diana del Bufalo e Francesca Chilleni. Un new entry ha rubato la scena ed è quella ...

fanpage : #CheDioCiAiuti6, abbiamo intervistato @pierspollon ch nella fiction di Rai Uno interpreta Emiliano Stiffi - Pontifex_it : Nella vita siamo sempre in cammino. Scegliamo la via di Dio! Scopriremo che non c’è imprevisto, non c’è salita, non… - borghi_claudio : L'empauerment femminile, il digital divaid, il iut for claimat Mio Dio che cialtrone.. #Senato - GliEhuilibri : @cortomuso Fienga l'unico a non capire di calcio. È l'unico che ha capito cosa serve e sgamato fonseca 6 mesi fa. Dio cane - 29luglio1971 : E grazie a Dio, gli uomini che non sono forniti della virilità, mi evitano, io idem perché non mi piace il soggett… -