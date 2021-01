"Cesa indagato? Che strano, sul Fatto...". Porro ride in faccia a Travaglio: da godere (Di venerdì 22 gennaio 2021) "Un'inchiesta mina le trattative" di Conte. Nicola Porro commenta come tradizione la rassegna stampa e si sofferma sulla inchiesta di Gratteri in Calabria, che vede tra gli indagati il segretario Udc Lorenzo Cesa per associazione a delinquere aggravata dall'aver favorito un clan della 'ndrangheta. Piccolo particolare, ricorda Porro: l'Udc è il partito di Saccone e Binetti, due dei possibili "costruttori" sondati dal premier per sostituire i parlamentari di Italia Viva nella maggioranza. "Cesa non fa il responsabile? Allora si può indagare", suggerisce sarcastico l'editorialista del Giornale, citando l'intervista di Gratteri al Corriere della Sera, che si è difeso così: "Ma quale giustizia a orologeria, ho letto sui giornali che Cesa non sarebbe entrato nel governo". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) "Un'inchiesta mina le trattative" di Conte. Nicolacommenta come tradizione la rassegna stampa e si sofferma sulla inchiesta di Gratteri in Calabria, che vede tra gli indagati il segretario Udc Lorenzoper associazione a delinquere aggravata dall'aver favorito un clan della 'ndrangheta. Piccolo particolare, ricorda: l'Udc è il partito di Saccone e Binetti, due dei possibili "costruttori" sondati dal premier per sostituire i parlamentari di Italia Viva nella maggioranza. "non fa il responsabile? Allora si può indagare", suggerisce sarcastico l'editorialista del Giornale, citando l'intervista di Gratteri al Corriere della Sera, che si è difeso così: "Ma quale giustizia a orologeria, ho letto sui giornali chenon sarebbe entrato nel governo". ...

