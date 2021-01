Calciomercato, duello italiano per prendere un calciatore Real (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attaccante del Real Madrid Lucas Vazquez è ormai vicino alla fine del suo ciclo blanco: a lui per l’estate pensano Milan e Juventus Lo stallo per il rinnovo di Lucas Vazquez potrebbe avvantaggiare le italiane. L’attaccante esterno di La Coruña molto probabilmente a fine stagione sarà costretto a trovare una nuova collocazione perché come spiega Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attaccante delMadrid Lucas Vazquez è ormai vicino alla fine del suo ciclo blanco: a lui per l’estate pensano Milan e Juventus Lo stallo per il rinnovo di Lucas Vazquez potrebbe avvantaggiare le italiane. L’attaccante esterno di La Coruña molto probabilmente a fine stagione sarà costretto a trovare una nuova collocazione perché come spiega Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato duello Calciomercato, il veto Atalanta fa infuriare Papu Gomez. Duello per Kouamé Il Messaggero Il Bologna lavora al colpo Arnautovic, lo scoglio è l’ingaggio. Non si sblocca Swiderski, duello con la Fiorentina per Andonov

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Bologna, ed è un nome importante e piuttosto noto in Italia: Marko Arnautovic (31). Il colosso di Vienna (padre serbo e madre austriaca), attualmente in Cina all ...

Calciomercato Bologna, trattativa avviata per il giovane Andonov

Spunta un nome nuovo per l'attacco del Bologna, ed è un nome importante e piuttosto noto in Italia: Marko Arnautovic (31). Il colosso di Vienna (padre serbo e madre austriaca), attualmente in Cina all ...