Calcio | Benevento – Torino 2-2

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Ilnell’anticipo di serie A viene raggiunto al 93esimo minuto dalgrazie a un gol di Zaza. La partita finisce 2 a 2 e i granata possono tornare acon il punto del pareggio. A segnare i gol per la squadra di casa Nicolas Viola al 32esimo minuto su rigore. Il raddoppio firmato da Gianluca Lapadula al 49esimo. Simone Zaza al 51esimo minuto accorcia. Al 93 il secondo gol di Zaza. L'articoloWeb.

Davide Nicola riparte con un punto, in rimonta, a tempo scaduto. Invertendo un trend stagionale che ha visto il Toro passare spesso in vantaggio ed essere quasi sempre rimontato. Al Vigorito ...All’8' il Benevento trova il vantaggio con Glik sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla – dopo un attento controllo del Var – per un tocco di mano del difensore. Il Torino riesce a ...