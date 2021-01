Boris Johnson: 'La variante inglese potrebbe essere più letale' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Resta alta la preoccupazione, mentre il sistema sanitario nazionale rimane 'sotto intensa pressione', dice il primo ministro, ma al momento sembra confermata l'efficacia dei vaccini esistenti contro ... Leggi su today (Di venerdì 22 gennaio 2021) Resta alta la preoccupazione, mentre il sistema sanitario nazionale rimane 'sotto intensa pressione', dice il primo ministro, ma al momento sembra confermata l'efficacia dei vaccini esistenti contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson Covid, Boris Johnson: "La nuova variante è più mortale" L'HuffPost “La variante inglese è più mortale del ceppo originario”: l’annuncio di Boris Johnson

La cosiddetta variante inglese del Covid non è solo più contagiosa del ceppo originario, ma stando agli ultimi dati e “segnali” elaborati dagli esperti potrebbe essere anche più mortale. Lo ha ventila ...

