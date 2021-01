Asia Argento: pesanti accuse al regista Rob Cohen, poi la confessione sulla madre (Di venerdì 22 gennaio 2021) Asia Argento racconta ai microfoni di Verissimo uno stupro subito da un altro big di Hollywood. L’attrice si confida anche in merito a violenze inflitte dalla madre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AsiaArgento (@AsiaArgento) Altra denuncia di stupro da parte di Asia Argento. Dopo le accuse al produttore cinematografico L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 22 gennaio 2021)racconta ai microfoni di Verissimo uno stupro subito da un altro big di Hollywood. L’attrice si confida anche in merito a violenze inflitte dalla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Altra denuncia di stupro da parte di. Dopo leal produttore cinematografico L'articolo proviene da YesLife.it.

