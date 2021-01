Ultime Notizie Roma del 21-01-2021 ore 17:10 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte affronta la strada in salita della fase 2 dopo la scritta fiducia è arrivata ieri sera Dal Senato una manciata di giorni per rafforzare la maggioranza il segretario del PD Zingaretti voltapagina ieri è stato evitato Il Salto nel buio di una crisi ragionamento ma ora è il momento di voltare pagina rafforzare la forza parlamentare del governo e agire sui problemi degli italiani in una prospettiva politica del governo bello di Franceschina e moderati per forza Italia è un’occasione andiamo negli Stati Uniti Al via oggi la Casa Bianca L’era del Democratico giù biden con il giuramento e la cerimonia di insediamento subito rottura con il 17 ordini esecutivi fra cui rientro degli Stati Uniti nell’ accordo sul clima nello MS il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte affronta la strada in salita della fase 2 dopo la scritta fiducia è arrivata ieri sera Dal Senato una manciata di giorni per rafforzare la maggioranza il segretario del PD Zingaretti voltapagina ieri è stato evitato Il Salto nel buio di una crisi ragionamento ma ora è il momento di voltare pagina rafforzare la forza parlamentare del governo e agire sui problemi degli italiani in una prospettiva politica del governo bello di Franceschina e moderati per forza Italia è un’occasione andiamo negli Stati Uniti Al via oggi la Casa Bianca L’era del Democratico giù biden con il giuramento e la cerimonia di insediamento subito rottura con il 17 ordini esecutivi fra cui rientro degli Stati Uniti nell’ accordo sul clima nello MS il ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: 10.497 nuovi positivi e 603 vittime - fanpage : Focolaio Covid in Ospedale. - sole24ore : Coronavirus oggi. La Cina introduce quarantena di 28 giorni per chi viene dall’estero. Germania, verso obbligo di m… - abruzzoweb : RT @abruzzoweb: #COVID ABRUZZO: 212 NUOVI CASI E 9 DECESSI, TASSO POSITIVITA' 1,9 PER CENTO. OLTRE 500 GUARITI | Ultime notizie di cronaca… - LinoMilita : @MarcoTubiolo @AurelianoStingi Ultime notizie Cina: Proroga chiusura scuole fino a marzo. -