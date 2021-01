Snam4Mobility, nel Lazio al via prima di 26 stazioni rifornimento IP a gas naturale (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – È stato inaugurato oggi nel Lazio, a Rieti, il primo dei 26 nuovi impianti di rifornimento a gas naturale che Snam4Mobility realizzerà all’interno della rete di distributori IP a seguito dell’accordo quadro siglato nel 2018 dalle due aziende. La nuova apertura rappresenta una tappa importante per la crescita di un’infrastruttura di distribuzione di gas naturale per autotrazione su tutto il territorio italiano, e si inserisce nei piani delle due società per promuovere una mobilità sempre più sostenibile. Al distributore di Rieti, in via Oreste di Fazio, che dà il via al primo lotto di impianti contrattualizzati da Snam4Mobility e IP, si aggiungeranno nel Lazio, entro il 2022, altri cinque distributori di cui tre all’interno di stazioni di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – È stato inaugurato oggi nel, a Rieti, il primo dei 26 nuovi impianti dia gascherealizzerà all’interno della rete di distributori IP a seguito dell’accordo quadro siglato nel 2018 dalle due aziende. La nuova apertura rappresenta una tappa importante per la crescita di un’infrastruttura di distribuzione di gasper autotrazione su tutto il territorio italiano, e si inserisce nei piani delle due società per promuovere una mobilità sempre più sostenibile. Al distributore di Rieti, in via Oreste di Fazio, che dà il via al primo lotto di impianti contrattualizzati dae IP, si aggiungeranno nel, entro il 2022, altri cinque distributori di cui tre all’interno didi ...

(Teleborsa) - È stato inaugurato oggi nel Lazio, a Rieti, il primo dei 26 nuovi impianti di rifornimento a gas naturale che Snam4Mobility realizzerà all'interno della rete di distributori IP a seguito ...

(Adnkronos) - Snam4Mobility, società controllata al 100% da Snam, fornisce servizi integrati per una mobilità sostenibile "smart green" a gas naturale e biometano. Per rafforzare la rete distributiva, ...

