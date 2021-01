Sfida su Tik Tok si spinge troppo oltre, a farne le spese una bimba di 10 anni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un gioco trasformato in tragedia. A Palermo una challenge estrema su Tik Tok ha portato a conseguenze impreviste per una bambina di soli 10 anni. Ennesima tragedia innescata dai social. O meglio: da un uso eccessivo e scorretto dei social da parte dai giovanissimi. Questa volta a pagare le conseguenze di un gioco troppo pericoloso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un gioco trasformato in tragedia. A Palermo una challenge estrema su Tik Tok ha portato a conseguenze impreviste per una bambina di soli 10. Ennesima tragedia innescata dai social. O meglio: da un uso eccessivo e scorretto dei social da parte dai giovanissimi. Questa volta a pagare le conseguenze di un giocopericoloso L'articolo proviene da Leggilo.org.

