Sci alpino | startlist discesa Kitzbuehel Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Venerdì 22 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la primamaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci. Si preannuncia grandissimo spettacolo per questa grande Classica del Circo Bianco. Sulla mitica Streif il pubblico italiano si aspetta una magia da parte di Dominik Paris: l’azzurro ha già vinto quattro volte sulla pista austriaca e sogna un pokerissimo da sogno. L’altoatesino ha ormai recuperato dall’infortunio dell’anno scorso e ora ha tutte le carte in regola per firmare una nuova impresa. Attenzione anche a Matteo Marsaglia dopo l’ottimo secondo posto nell’ultima prova cronometrata. Sono tanti i pretendenti al successo: il norvegese Kjetil Jansrud; gli austriaci Vincent Kriechmayer e Matthias Mayer; gli svizzeri Beat Feuz, Carlo Janka e Urs Kryenbuehl; lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. ...