Regeni, pm Roma chiede processo per 007 egiziani indagati (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chiesto il processo per il delitto di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario friulano trovato senza vita sulla strada tra Alessandria ed il Cairo, in Egitto, il 3 febbraio 2016. Sotto accusa ci sono 4 agenti dei servizi di sicurezza. I reati contestati sono, a seconda delle singole posizioni, sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e lesioni personali aggravate. Nei confronti di un altro 007 del Cairo è stata chiesta l`archiviazione. Dopo la chiusura indagini del 10 dicembre scorso quello di oggi è il passo avanti previsto dal codice e nella speranza che dall'Egitto qualcosa si muova.La Procura di Roma in relazione al procedimento per il sequestro la tortura e l`omicidio di Giulio Regeni - si spiega in una nota - "non essendo intervenuto alcun fatto nuovo dopo la notifica ...

