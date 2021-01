Palermo, il re dell’eolico condannato in appello a 4 anni. Caduta l’aggravante mafiosa (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Corte d’appello di Palermo ha dimezzato la condanna di primo grado per Vito Nicastri, l’imprenditore trapanese considerato il re dell’eolico per l’impero costruito nel sud Italia e in Sicilia con le energie rinnovabili. Secondo i giudici l’imputato e anche il fratello Roberto non sono colpevoli di concorso esterno in associazione mafiosa ma soltanto di intestazione fittizia di beni. La condanna di Vito Nicastri è stata ridotta da nove a quattro anni e tre mesi, mentre quella del fratello Roberto a due anni e otto mesi. Per entrambi la corte ha disposto la scarcerazione. I giudici hanno ha assolto l’agronomo Melchiorre Leone (nove anni e quattro mesi in primo grado). Aumenta la pena, da sei anni e otto mesi a dodici anni, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Corte d’diha dimezzato la condanna di primo grado per Vito Nicastri, l’imprenditore trapanese considerato il reper l’impero costruito nel sud Italia e in Sicilia con le energie rinnovabili. Secondo i giudici l’imputato e anche il fratello Roberto non sono colpevoli di concorso esterno in associazionema soltanto di intestazione fittizia di beni. La condanna di Vito Nicastri è stata ridotta da nove a quattroe tre mesi, mentre quella del fratello Roberto a duee otto mesi. Per entrambi la corte ha disposto la scarcerazione. I giudici hanno ha assolto l’agronomo Melchiorre Leone (novee quattro mesi in primo grado). Aumenta la pena, da seie otto mesi a dodici, per ...

