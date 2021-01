Ostia, M5S: ‘L’ospedale G.B. Grassi avrà il suo eliporto’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Non possiamo che esprimere grande soddisfazione, riguardo all’approvazione di un Ordine del Giorno collegato al bilancio della regione Lazio, proposto dai Consiglieri regionali M5S, Roberta Lombardi, Devid Porrello e Loreto Marcelli, che sulla base delle richieste partite dal Municipio X, hanno chiesto ed ottenuto il finanziamento per la costruzione di un eliporto al servizio dell’ ospedale GB Grassi di Ostia. L’OdG presentato dai tre consiglieri regionali, è stato votato ed approvato all’unanimità e questo è un ulteriore passo importante e fondamentale per realizzare un’opera fortemente auspicata dai cittadini del nostro territorio, che potenzierà e migliorerà il presidio ospedaliero del nosocomio lidense, che presta servizio ad ormai più di 350mila persone. Il primo passo è stato compiuto nel consiglio del X Municipio, dove sempre il Movimento 5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Non possiamo che esprimere grande soddisfazione, riguardo all’approvazione di un Ordine del Giorno collegato al bilancio della regione Lazio, proposto dai Consiglieri regionali M5S, Roberta Lombardi, Devid Porrello e Loreto Marcelli, che sulla base delle richieste partite dal Municipio X, hanno chiesto ed ottenuto il finanziamento per la costruzione di un eliporto al servizio dell’ ospedale GBdi. L’OdG presentato dai tre consiglieri regionali, è stato votato ed approvato all’unanimità e questo è un ulteriore passo importante e fondamentale per realizzare un’opera fortemente auspicata dai cittadini del nostro territorio, che potenzierà e migliorerà il presidio ospedaliero del nosocomio lidense, che presta servizio ad ormai più di 350mila persone. Il primo passo è stato compiuto nel consiglio del X Municipio, dove sempre il Movimento 5 ...

