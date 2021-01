Nuova operazione per Antei | il difensore tornerà al Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un nuovo intervento al ginocchio già operato, un calvario senza fine. L’esperienza di Lucain prestito al Pescara può considerarsi conclusa. Ilromano si sottoporrà a un’non invasiva dopo l’ennesimo incidente di percorso in una carriera inizialmente destinata ad altri palcoscenici. Per lui a Pescara sole due presenze per un totale di 109 minuti, una soltanto da titolare. Secondo quanto riportato dall’emittente abruzzese Rete8, l’ex Roma e Sassuoloal. La prossima settimana a Pescara è atteso il diciannovenne Lorenzo Pirola, reduce dall’esperienza al Monza. In uscita, inoltre, ci sarebbe anche l’ex giallorosso Scognamiglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.