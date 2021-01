Mister Bertino deluso dopo la sconfitta | “Perso giocando una delle nostre migliori partite”

Leggi su udine20

Ad Arzignano non sono bastati il gol di Bussi e il rigore tarsformato da Tonizzo nel recupero per salvare un Cjarlins Muzane capace di farsi preferire soprattutto nella ripresa e che negli ultimi 10 minuti di gara ha salutato l'esordio in celestearancio del neoacquisto Fall. Fatali, però, si sono rivelate le due indecisioni collettive in occasione della seconda e della terza rete dei padroni di casa, trascinati dalla doppietta del bomber Cali