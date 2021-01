Maxi Lopez | “Papu Gomez viene a giocare con me alla Sambenedettese”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 21 gennaio 2021)e Alejandrohanno giocato assieme a Catania e in campo c'era un grande feeling in maglia rossazzurra. Adesso l'ex marito di Wanda Nara fa una proposta di mercato all'ex compagno di squadra ovvero di tornare aassieme ma stavolta per sei mesidove dall'inizio della stagione milita l'ex bomber etneo. Il divertente invito è avvenuto su Instagram con l’attaccante rossoblu che ha commentato un post pubblicato dal calciatore argentino, da mesi ormai in rotta con l’Atalanta. “Ale, te venis a la? 6 meses a tirar magia. No aflojes hermano”, ha scritto. Una suggestione che ha in ogni caso scatenato i tifosi della Samb. ITA Sport Press.