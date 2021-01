Luis Alberto dimesso dalla clinica: i tempi di recupero dello spagnolo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luis Alberto è stato dimesso dalla clinica Paideia dopo l’intervento all’appendice: ecco quando potrà tornare in campo lo spagnolo Buone notizie dal fronte Luis Alberto. Lo spagnolo ieri sera è stato dimesso dalla clinica Paideia dopo l’intervento all’appendice e ora inizierà il recupero per tornare in campo quanto prima: dipenderà dai punti di sutura, appena rimarginati il numero 10 potrà riprendere l’attività al massimo. PER TUTTE LE NOTZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 I medici hanno ordinato un riposo assoluto per una settimana-dieci giorni e poi potrà tornare ad allenarsi. Nel mirino del Mago c’è l’Atalanta (31 gennaio) ma è più probabile che torni a disposizione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021)è statoPaideia dopo l’intervento all’appendice: ecco quando potrà tornare in campo loBuone notizie dal fronte. Loieri sera è statoPaideia dopo l’intervento all’appendice e ora inizierà ilper tornare in campo quanto prima: dipenderà dai punti di sutura, appena rimarginati il numero 10 potrà riprendere l’attività al massimo. PER TUTTE LE NOTZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 I medici hanno ordinato un riposo assoluto per una settimana-dieci giorni e poi potrà tornare ad allenarsi. Nel mirino del Mago c’è l’Atalanta (31 gennaio) ma è più probabile che torni a disposizione ...

