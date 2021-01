Litigata tra Armanda, la mamma di Tommaso Zorzi, e un autore del GF (Di giovedì 21 gennaio 2021) , cosa è successo?Il prolungamento del GF Vip è ormai stato ufficializzato. Tommaso Zorzi, così come altri concorrenti, si sono fatti prendere dallo sconforto, ma sono stati rassicurati da Alfonso Signorini e dagli addetti ai lavori. Per dare a tutti una carica ulteriore, la produzione ha pensato bene di regalare ad ognuno di loro una telefonata con i propri affetti. L’influencer ha avuto l’opportunità di parlare con il manager e con la sua mamma, la quale sembra aver litigato con uno degli autori durante la chiamata. Tommaso Zorzi ha svelato ai suoi compagni, durante il pranzo, di aver ricevuto rassicurazioni da sua madre, che pare avergli detto: “Fai quello che ti senti. Fregatene del resto. No, mia sorella non c’era in chiamata, lei è fuori, in Belgio. mamma ha continuato a dirmi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) , cosa è successo?Il prolungamento del GF Vip è ormai stato ufficializzato., così come altri concorrenti, si sono fatti prendere dallo sconforto, ma sono stati rassicurati da Alfonso Signorini e dagli addetti ai lavori. Per dare a tutti una carica ulteriore, la produzione ha pensato bene di regalare ad ognuno di loro una telefonata con i propri affetti. L’influencer ha avuto l’opportunità di parlare con il manager e con la sua, la quale sembra aver litigato con uno degli autori durante la chiamata.ha svelato ai suoi compagni, durante il pranzo, di aver ricevuto rassicurazioni da sua madre, che pare avergli detto: “Fai quello che ti senti. Fregatene del resto. No, mia sorella non c’era in chiamata, lei è fuori, in Belgio.ha continuato a dirmi ...

