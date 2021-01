La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il programma (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 streaming e diretta tv: dove vedere prima puntata Questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda la prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche Viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Tante le novità, a cominciare dal conduttore, Andrea Pucci, che racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e Secchione. Al fianco di Pucci ci sarà la Pupa per antonomasia: ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lae iltv:prima puntata Questa sera, giovedì 21 gennaio, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda la prima puntata de Lae il, l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Tante le novità, a cominciare dal conduttore, Andrea Pucci, che racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e. Al fianco di Pucci ci sarà laper antonomasia: ...

Corriere : Torna in tv ‘La pupa e il secchione’: ma era davvero necessario? Cinque motivi per cui non lo è - QuiMediaset_it : Dopo il successo della scorsa stagione, torna l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi,… - MicheleGiorgini : Meno male che sta sera con la Pupa e il secchione mi divertirò un po'perchè oggi il GF è stato da taglio delle vene #rosmello - riveroadvzayn : stasera mentre vedo la pupa e il secchione mi esercito a matematica - giuliodjsun : RT @uanbimbumbam012: Ecco la #pupa #francescacipriani col suo #secchione ! @CiprianiFranci e #andreapucci stasera conducono #lapupaeilsecc… -