Killer delle mani mozzate: annullato l’ergastolo a Giuseppe Piccolomo (Di giovedì 21 gennaio 2021) annullato l’ergastolo inflitto in primo grado a Giuseppe Piccolomo, noto alle cronache come il “Killer delle mani mozzate“. A stabilire di non doversi procedere a suo carico – finito alla sbarra con l’accusa di aver ucciso la moglie Marisa Maldera nel 2003, a Caravate (Varese) – la Corte d’Assise d’appello di Milano. L’uomo sconta una condanna definitiva della stessa entità per l’omicidio di Carla Molinari, sgozzata e mutilata a Cocquio Trevisago nel 2009. Giuseppe Piccolomo, “Killer delle mani mozzate”: ergastolo annullato Arriva dopo due anni la svolta nel processo a carico di Giuseppe ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 21 gennaio 2021)inflitto in primo grado a, noto alle cronache come il ““. A stabilire di non doversi procedere a suo carico – finito alla sbarra con l’accusa di aver ucciso la moglie Marisa Maldera nel 2003, a Caravate (Varese) – la Corte d’Assise d’appello di Milano. L’uomo sconta una condanna definitiva della stessa entità per l’omicidio di Carla Molinari, sgozzata e mutilata a Cocquio Trevisago nel 2009., “”: ergastoloArriva dopo due anni la svolta nel processo a carico di...

UnioneSarda : #Varese - Killer delle mani mozzate, cancellato l'ergastolo per la morte della prima moglie - M4RR4C4SH : @SARAYAMA_ la killer delle coppiette lei.... - SardiniaPost : #Sardegna #Giudiziaria In Corte d'assise a Cagliari chiesta la conferma delle condanne per i giovani coinvolti nell… - chinasa53843482 : @not_ociredeF ted bundy, un serial killer americano che ha rapito, violentato e ucciso numerose giovani donne/ragaz… - anaisbog : ma non tutti i serial killer hanno delle vere patologie -