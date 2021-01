Il segretario dell’UDC Lorenzo Cesa si è dimesso dopo essere stato indagato nell’ambito di un’operazione contro la ‘ndrangheta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giovedì mattina decine di persone sono state arrestate in tutta Italia in seguito a un’indagine contro la ‘ndrangheta della procura antimafia di Catanzaro. L’indagine, chiamata “basso profilo”, ha portato all’arresto di 13 persone, mentre per altre 35 sono stati disposti Leggi su ilpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giovedì mattina decine di persone sono state arrestate in tutta Italia in seguito a un’indagineladella procura antimafia di Catanzaro. L’indagine, chiamata “basso profilo”, ha portato all’arresto di 13 persone, mentre per altre 35 sono stati disposti

