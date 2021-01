Il principe Carlo, «assolutamente inadatto a diventare re» (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Completamente inadatto» a ricoprire il ruolo di re d’Inghilterra. Clive Irving, autore regale, ha così definito il principe Carlo, che linea di successione vorrebbe come primo erede al trono inglese. «La Regina sembra decisamente più moderna del figlio. Sua Maestà è senza tempo, mentre Carlo sembra una figura settecentesca», ha spiegato Irving, in un paragone tra Elisabetta II e il suo primo discendente. Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Completamente inadatto» a ricoprire il ruolo di re d’Inghilterra. Clive Irving, autore regale, ha così definito il principe Carlo, che linea di successione vorrebbe come primo erede al trono inglese. «La Regina sembra decisamente più moderna del figlio. Sua Maestà è senza tempo, mentre Carlo sembra una figura settecentesca», ha spiegato Irving, in un paragone tra Elisabetta II e il suo primo discendente.

