Highlights e gol Juventus-Napoli 2-0: Supercoppa 2020 VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Juventus-Napoli, match valevole per la Supercoppa italiana 2020. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i ragazzi di Andrea Pirlo vincono per 2-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e di Alvaro Morata al 95?, nel mezzo il clamoroso calcio di rigore fallito da Lorenzo Insigne e le due parate miracolose di Szczesny. LE PAGELLE E I VOTI IL MONTEPREMI DELLA Supercoppa SCZCESNY SU LOZANO 1-0 GOL RONALDO RIGORE DI INSIGNE 2-0 MORATA https://streamable.com/rtr75h SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per laitaliana. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i ragazzi di Andrea Pirlo vincono per 2-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e di Alvaro Morata al 95?, nel mezzo il clamoroso calcio di rigore fallito da Lorenzo Insigne e le due parate miracolose di Szczesny. LE PAGELLE E I VOTI IL MONTEPREMI DELLASCZCESNY SU LOZANO 1-0 GOL RONALDO RIGORE DI INSIGNE 2-0 MORATA https://streamable.com/rtr75h SportFace.

SkySport : 'POGBA PROVA IL TIROOO?' GOL STREPITOSO CONTRO IL FULHAM ? ? United batte Fulham in rimonta: al 65' Pogba prende la… - SalaIgnivora : RT @SkySport: 'POGBA PROVA IL TIROOO?' GOL STREPITOSO CONTRO IL FULHAM ? ? United batte Fulham in rimonta: al 65' Pogba prende la mira dall… - UgoBaroni : RT @SkySport: Il successo della Juve nella notte di Supercoppa contro il Napoli. HIGHLIGHTS - SkySport : 'PROVA BERNARDOOO?' Trova un grandissimo angolo col sinistro?? ? Al 79' si sblocca la gara: City in pressing, Bernar… - nickwolff_ : RT @SkySport: 'POGBA PROVA IL TIROOO?' GOL STREPITOSO CONTRO IL FULHAM ? ? United batte Fulham in rimonta: al 65' Pogba prende la mira dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Manchester City-Aston Villa 2-0, gol e highlights: sesta vittoria di fila Sky Sport Milan-Atalanta, 1993/94: gli highlights

Questo sito utilizza cookie tecnici, per garantire il funzionamento del sito; cookie analitici e di profilazione, anche di terza parte, per permettere a Milan ed ai suoi partner di misurare le perform ...

Sintesi Juventus Napoli 2-0: Supercoppa Italiana, Gol, highlights | Video Youtube

La Juventus vince la Supercoppa italiana (detta PS5 Cup) contro il Napoli, per Pirlo è il primo trofeo vinto da allenatore. I bianconeri vincono 2-0 ...

Questo sito utilizza cookie tecnici, per garantire il funzionamento del sito; cookie analitici e di profilazione, anche di terza parte, per permettere a Milan ed ai suoi partner di misurare le perform ...La Juventus vince la Supercoppa italiana (detta PS5 Cup) contro il Napoli, per Pirlo è il primo trofeo vinto da allenatore. I bianconeri vincono 2-0 ...