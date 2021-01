GFVip 5, Rosalinda Cannavò sconvolta dal gesto improvviso di Dayane: «Come se non contassi nulla» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Qualche giorno fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda le camere da letto. Si sono formate delle nuove coppie che trascorreranno le notti insieme. Ad esempio Tommaso Zorzi ha abbandonato Pierpaolo Pretelli per dormire accanto all’ex volto noto di Uomini e Donne Andrea Zelletta e così l’ex velino ne ha approfittato per spostarsi nel letto di Giulia Salemi. Un altro paradossale cambiamento è stato quello della coppia “notturna” Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La reazione di Rosalinda Cannavo nella casa del GFVip 5 per questo scambio di letti non è passata minimamente inosservata. Leggi anche –>Dayane Mello sta male a letto, la reazione di Giulia Salemi fa infuriare: «Non si è regolata» GFVip 5, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Qualche giorno fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda le camere da letto. Si sono formate delle nuove coppie che trascorreranno le notti insieme. Ad esempio Tommaso Zorzi ha abbandonato Pierpaolo Pretelli per dormire accanto all’ex volto noto di Uomini e Donne Andrea Zelletta e così l’ex velino ne ha approfittato per spostarsi nel letto di Giulia Salemi. Un altro paradossale cambiamento è stato quello della coppia “notturna”Mello e. La reazione diCannavo nella casa del5 per questo scambio di letti non è passata minimamente inosservata. Leggi anche –>Mello sta male a letto, la reazione di Giulia Salemi fa infuriare: «Non si è regolata»5, ...

GrandeFratello : Rosalinda inizia a nutrire dei dubbi riguardo i suoi sentimenti per Giuliano... #GFVIP - GrandeFratello : Giulia, Stefania, Rosalinda e Dayane: tra loro il pubblico potrà scegliere la prima finalista di questa edizione di… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Rosalinda, Stefania, Giulia o Dayane. #GFVIP - fradanile : Ok ho capito che come quarta finalista voglio Rosalinda, insieme a Tommy, Stefy e MTR. Ero partita che non mi piace… - AlfoWho : Rosalinda che è fissata con il PETALO ?????? sapessi Rosi, qui è il tuo secondo nome #GFVIP -