È morta Nathalie Delon, ex moglie di Alain: per lei l'attore lasciò Romy Schneider (Di giovedì 21 gennaio 2021) Addio all'attrice Nathalie Delon, protagonista di film arcinoti come "Il Samurai", firmato dal regista Jean-Pierre Melville, dove aveva recitato al fianco di Alain Delon, all'epoca suo marito. La diva è si è spenta oggi, giovedì 21 gennaio 2021, a Parigi. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo primo agosto. A dare la notizia il figlio, Anthony Delon: «Mia madre è morta questa mattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi affetti. È morta per un cancro che è stato rapido». Su Instagram, Delon Jr. ha dedicato alla donna un post molto sobrio caratterizzato dalle semplici parole "R.I.P. Maman".

