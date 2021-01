Domeniche bestiali – Buffon e CR7 in campo con la Juve femminile (e non è stregoneria) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre si discute di fermare nuovamente il calcio dilettantistico, Domeniche bestiali va coraggiosamente avanti, tra episodi horror e il lato più misterioso ed esoterico del pallone. Allo stesso modo resistono le squadre di Serie D, non senza controversie ed effetti collaterali pericolosi. La voglia di calcio pane e mortadella, o di calcio in generale, è tanta di questi tempi: tanta da arrivare a far compiere azioni imprevedibili…e finanche imprevedibili e clamorose mutazioni. LA PARTITA STREGATA In Africa si gioca la African Nation Championship, la seconda manifestazione continentale: ma pure qui non mancano i problemi, dovuti, guarda caso, ai pipistrelli. Si perché prima di Camerun-Zimbabwe un esemplare di chirottero morto è stato trovato esattamente al centro del campo, con l’allenatore degli ospiti, il croato Zdravko Logarusic che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre si discute di fermare nuovamente il calcio dilettantistico,va coraggiosamente avanti, tra episodi horror e il lato più misterioso ed esoterico del pallone. Allo stesso modo resistono le squadre di Serie D, non senza controversie ed effetti collaterali pericolosi. La voglia di calcio pane e mortadella, o di calcio in generale, è tanta di questi tempi: tanta da arrivare a far compiere azioni imprevedibili…e finanche imprevedibili e clamorose mutazioni. LA PARTITA STREGATA In Africa si gioca la African Nation Championship, la seconda manifestazione continentale: ma pure qui non mancano i problemi, dovuti, guarda caso, ai pipistrelli. Si perché prima di Camerun-Zimbabwe un esemplare di chirottero morto è stato trovato esattamente al centro del, con l’allenatore degli ospiti, il croato Zdravko Logarusic che ...

