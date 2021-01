Cyberpunk 2077 ottiene un tocco cinematografico alla Interstellar (e non solo) grazie a questa interessante mod

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Nell'attesa dell'uscita della prima grande patch diche dovrebbe correggere una grande quantità di bug e problemi grafici, i modder si stanno sbizzarrendo per sfornare quasi ogni giorno nuove mod. In questo articolo vogliamo riportarvi la mod di Simjedi che altro non è che un pacchetto di 39 LUT (look-up texture) con diversi gradienti di colore basati su quelli utilizzati in vari film popolari, tra cui Minority Report, Alien, Tron, Wonder Woman, Joker, Indiana Jones, Game of Thrones, The Book of Eli e molti altri. Ecco tutti gli shader presenti nel pacchetto: Anche se l'instzione non richiede grandi manovre, semod vi interessa per ricreare scene iconiche con la modalità fotografica, a questo link potete dare uno sguardo al tutorial che mostra tutti i passi da fare. Leggi altro...