Covid, riaperti i confini tra regioni: sì agli spostamenti verso le seconde case (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ possibile spostarsi fuori regione, anche in zona rossa. Ma soltanto a una condizione: avere una seconda abitazione. E’ quanto chiarito dal Governo attraverso la sezione Faq del sito di Palazzo Chigi. Si tratta di una piccola deroga ai divieti di spostamento di cui in questi giorni tanto si è discusso. spostamenti tra regioni, sì L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ possibile spostarsi fuori regione, anche in zona rossa. Ma soltanto a una condizione: avere una seconda abitazione. E’ quanto chiarito dal Governo attrala sezione Faq del sito di Palazzo Chigi. Si tratta di una piccola deroga ai divieti di spostamento di cui in questi giorni tanto si è discusso.tra, sì L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LatinaQTW : Cori, emergenza Covid: dal 29 gennaio riaperti i termini per le richieste dei buoni spesa - agoralazio : Cori. Emergenza Covid: dal 29 gennaio riaperti i termini per le richieste dei buoni spesa - infotemporeale : Cori / Emergenza Covid: dal 29 gennaio riaperti i termini per le richieste dei buoni spesa - GiornaleLORA : Emergenza Covid: dal 29 gennaio riaperti i termini per le richieste dei buoni spesa - LatinaCorriere : Covid, riaperti a Cori i termini per richiedere i buoni spesa - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riaperti Covid, riaperti a Cori i termini per richiedere i buoni spesa LatinaCorriere Coronavirus, Usa superate le morti della Seconda guerra mondiale. Gran Bretagna: 1820 decessi in 24 ore

Mel mondo superano i 96 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati sono più di 2 milioni dall’inizio della pandemia ...

Covid, i tamponi sono tutti negativi Riapre il comando della Municipale

L’allarme era scattato nella giornata di domenica per il contagio di un familiare di uno degli agenti in servizio ...

Mel mondo superano i 96 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati sono più di 2 milioni dall’inizio della pandemia ...L’allarme era scattato nella giornata di domenica per il contagio di un familiare di uno degli agenti in servizio ...