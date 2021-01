Bonafede può rinviare la conta in aula (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il conto alla rovescia è partito, Conte ha pochissimo tempo per mettere a riparo la sua fragile maggioranza dalla mina giustizia. Non c’è solo la comunicazione del ministro Bonafede sull’andamento dell’anno giudiziario, attualmente prevista per mercoledì prossimo, c’è anche la prescrizione che torna di attualità a stretto giro. E con i renziani all’opposizione, i giallorossi non hanno più una maggioranza sulla giustizia. Soprattutto nelle commissioni. Se, com’è assai probabile, Conte non sarà riuscito a trovare una nuova e stabile maggioranza … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il conto alla rovescia è partito, Conte ha pochissimo tempo per mettere a riparo la sua fragile maggioranza dalla mina giustizia. Non c’è solo la comunicazione del ministrosull’andamento dell’anno giudiziario, attualmente prevista per mercoledì prossimo, c’è anche la prescrizione che torna di attualità a stretto giro. E con i renziani all’opposizione, i giallorossi non hanno più una maggioranza sulla giustizia. Soprattutto nelle commissioni. Se, com’è assai probabile, Conte non sarà riuscito a trovare una nuova e stabile maggioranza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

