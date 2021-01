Asgi | «Dopo questa sentenza le riammissioni in Slovenia dovrebbero finire»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Se il signor Mahmood potrà tornare in Italia, è merito della collaborazione tra l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione () e il Border Violence Monitoring (Bvm), un network di associazioni presente in tutti i paesi della rotta balcanica. Bvm raccoglie sistematicamente le storie delle persone in transito con lo scopo di monitorare dal basso violenze e abusi.si è occupata del ricorso, firmato dalle avvocate Caterina Bove e Anna Brambilla. «Stiamo valutando altri ricorsi», afferma quest’ultima. Cosa cambia per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.