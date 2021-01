Anticipazioni Uomini e Donne: Le Sconvolgenti Rivelazioni su Aurora! (Di giovedì 21 gennaio 2021) Anticipazioni Uomini e Donne: Giancarlo fa emergere delle novità molto importanti su Aurora, anche se in assenza di prove. Intanto Maria De Filippi parla di una vecchia conoscenza del Trono Over… Anticipazioni Uomini e Donne: i filmini bollenti di Aurora! E’ stata da poche ore registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. La registrazione è stata dedicata esclusivamente al Trono Over, dato che i due tronisti non erano presenti. La scelta quindi è slittata ulteriormente. La puntata si è aperta con un forte scontro tra Aurora e Giancarlo. Quest’ultimo si è seduto al centro dello studio per parlare della Tropea ed ha annunciato che la donna non è chi dice di essere ed è molto diversa da quello che sembra. Infatti Giancarlo ha svelato ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 21 gennaio 2021): Giancarlo fa emergere delle novità molto importanti su Aurora, anche se in assenza di prove. Intanto Maria De Filippi parla di una vecchia conoscenza del Trono Over…: i filmini bollenti diE’ stata da poche ore registrata una nuova puntata di. La registrazione è stata dedicata esclusivamente al Trono Over, dato che i due tronisti non erano presenti. La scelta quindi è slittata ulteriormente. La puntata si è aperta con un forte scontro tra Aurora e Giancarlo. Quest’ultimo si è seduto al centro dello studio per parlare della Tropea ed ha annunciato che la donna non è chi dice di essere ed è molto diversa da quello che sembra. Infatti Giancarlo ha svelato ...

CheDonnait : Aurora messa, di nuovo, sotto torchio a #uominiedonne. Non si starà un po' esagerando? - Novella_2000 : Anticipazioni #Uominiedonne del 20 gennaio: caos in studio, Aurora scappa in lacrime - sfikifiki : RT @morexalvis: Appena letto le anticipazioni di uomini e donne e Maria ha rivelato che Veronica Principessa Sissi chiede costantemente all… - LaRonnie_ : RT @morexalvis: Appena letto le anticipazioni di uomini e donne e Maria ha rivelato che Veronica Principessa Sissi chiede costantemente all… - gabrielsniceass : RT @morexalvis: Appena letto le anticipazioni di uomini e donne e Maria ha rivelato che Veronica Principessa Sissi chiede costantemente all… -