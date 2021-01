Amici 20, Arisa furiosa con Zerbi: “Mi vuole rompere le pa..” (Video) (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'ultima mossa di Rudy, che ha tentato di estromettere l'inedito di Raffaele dalla pubblicazione sulle piattaforme, proprio non è piaciuto all'insegnante di canto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'ultima mossa di Rudy, che ha tentato di estromettere l'inedito di Raffaele dalla pubblicazione sulle piattaforme, proprio non è piaciuto all'insegnante di canto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

tuttopuntotv : Amici 20, Arisa furiosa: “Ma a lui che caz*o gli cambia?” #amici20 #amici2020 - babiI0nia : seguo amici a sprazzi ma ho visto il daytime solo perché ho letto in tl che arisa era nera con zerbi - LaGio_91 : Io stimo molto #Arisa come cantante, persona, giudice e prof. Proprio per questo, nel caso di #Arianna, sono portat… - ijustwanttosmi1 : RT @AndreaTv17: CHI È IL TUO PREFERITO? Se vi va retwittate #Amici2020 #amici #amici20 #Arianna #Leonardo #evandro #rudyzerbi #arisa #ann… - giuseppemegna11 : RT @AndreaTv17: CHI È IL TUO PREFERITO? Se vi va retwittate #Amici2020 #amici #amici20 #Arianna #Leonardo #evandro #rudyzerbi #arisa #ann… -