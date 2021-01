Uomini e Donne, chi è Giorgio Di Bonaventura: età e cosa fa nella vita il corteggiatore di Sophie (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chi è Giorgio, il corteggiatore di Sophie Codegoni a Uomini e Donne: ci sono tante curiosità sul giovane, sapete che è un giocatore di basket affermato? Uomini e Donne conquista ogni giorno sempre più telespettatori. Nonostante l’emergenza Coronavirus, Maria De Filippi non ha mai smesso di andare in onda con il suo dating show. Quest’anno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chi è, ildiCodegoni a: ci sono tante curiosità sul giovane, sapete che è un giocatore di basket affermato?conquista ogni giorno sempre più telespettatori. Nonostante l’emergenza Coronavirus, Maria De Filippi non ha mai smesso di andare in onda con il suo dating show. Quest’anno L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - TommasoLidestri : RT @ANPIRomaPosti: Il #20genn1927, con un decreto legge,il Governo fascista intervenne sui salari delle donne riducendoli alla metà rispett… - Trenchap : RT @ANPIRomaPosti: Il #20genn1927, con un decreto legge,il Governo fascista intervenne sui salari delle donne riducendoli alla metà rispett… -