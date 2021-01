Turchia, 24enne in manette: affiliato ad Al Qaeda, operava tra Siria e Iraq (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Turchia, arrestato Foreign Fighter italiano impegnato con Al Qaeda. L’operazione congiunta di Antiterrorismo, Aise e Digos di Pescara ha portato alla cattura: moglie e figli del 24enne rimasti in territorio turco. Il giovane sconterà la detenzione in Italia. Turchia, arrestato un Foreign Fighters italiano affiliato ad Al Quaeda. L’operazione è stata possibile grazie all’operato dell’Antitettorismo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021), arrestato Foreign Fighter italiano impegnato con Al. L’operazione congiunta di Antiterrorismo, Aise e Digos di Pescara ha portato alla cattura: moglie e figli delrimasti in territorio turco. Il giovane sconterà la detenzione in Italia., arrestato un Foreign Fighters italianoad Al Quaeda. L’operazione è stata possibile grazie all’operato dell’Antitettorismo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

