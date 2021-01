Torino – Investita donna mentre attraversa la strada: pirata della strada in fuga (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una donna di 30 anni è stata Investita nella serata di martedì 19 gennaio a Torino in corso Sebastopoli angolo via Gorizia. mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonale stata urtata da un mezzo (un Suv scuro) il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La donna si trova ora ricoverata all’ospedale Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Unadi 30 anni è statanella serata di martedì 19 gennaio ain corso Sebastopoli angolo via Gorizia.stavando lasulle strisce pedonale stata urtata da un mezzo (un Suv scuro) il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. Lasi trova ora ricoverata all’ospedale

Una donna di 30 anni è stata investita nella serata di martedì 19 gennaio a Torino in corso Sebastopoli angolo via Gorizia. Mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonale stata urtata da ...

Una donna di 30 anni è stata investita nella serata di martedì 19 gennaio a Torino in corso Sebastopoli angolo via Gorizia. Mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonale stata urtata da