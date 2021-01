Ti sento, Diaco ritorna in tv ma è un flop: i dati sono bassissimi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ti sento di Pierluigi Diaco non va come sperava la Rai nonostante prima fosse collegate due milioni e mezzo di persone Getty ImagesLa Rai si aspettava probabilmente qualcosa in più da Pierluigi Diaco e del suo nuovo programma Ti sento. Eppure fin quando è andato in onda Io e te in estate gli ascolti non erano mali. È vero che veniva trasmesso in una fascia oraria totalmente diversa ma ieri per la prima puntata c’era stato anche il traino del sempre amato calcio. Pierluigi Diaco è infatti andato in onda dopo la gara di Coppa Italia Roma-Spezia con tanto di supplementari. Il match è terminato con il 14% di share e quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori. Il risultato di Diaco, invece, è stato appena del 3,83%, neanche 350mila persone a seguire la nuova avventura del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tidi Pierluiginon va come sperava la Rai nonostante prima fosse collegate due milioni e mezzo di persone Getty ImagesLa Rai si aspettava probabilmente qualcosa in più da Pierluigie del suo nuovo programma Ti. Eppure fin quando è andato in onda Io e te in estate gli ascolti non erano mali. È vero che veniva trasmesso in una fascia oraria totalmente diversa ma ieri per la prima puntata c’era stato anche il traino del sempre amato calcio. Pierluigiè infatti andato in onda dopo la gara di Coppa Italia Roma-Spezia con tanto di supplementari. Il match è terminato con il 14% di share e quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori. Il risultato di, invece, è stato appena del 3,83%, neanche 350mila persone a seguire la nuova avventura del ...

