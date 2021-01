Su RaiPlay il crime thriller “Beforeigners” | quando la crisi migratoria arriva dal passato

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La vita nel campo profughi raccontata da 6 ragazze yazide guarda le foto Per una volta HBO ma Europe. La Brexit ci avrà pure privato di un paese dell’Unione ma non dell’energia di produrre serie tv con un certo orgoglio continentale. È il caso di, produzione norvegese da oggi in streaming su. Il titolo, sorta di crasi tra before e foreigners, cioè tra “prima” e “stranieri” sta a indicare il fenomeno che caratterizza l’impianto drammatico costruito da Anne Bjornstad e Eilif Skodvin, vale a dire l’invasione di persone provenienti dal: gli ...