Seconde case, potete andarci se siete proprietari o affittuari: «Non vale se è di un parente» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fermi tutti. Nuova precisazione. Chi è intenzionato a raggiungere le Seconde case dovrà stare attento al nuovo Dpcm che sul tema - va detto - è stato parecchio confuso. E adesso... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fermi tutti. Nuova precisazione. Chi è intenzionato a raggiungere ledovrà stare attento al nuovo Dpcm che sul tema - va detto - è stato parecchio confuso. E adesso...

SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - sole24ore : Seconde case fuori regione: per Palazzo Chigi si possono raggiungere, per il numero verde di Speranza no… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: La questione degli spostamenti verso le seconde case in un’altra regione - dietnam : La questione degli spostamenti verso le seconde case in un’altra regione - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Sì alle seconde case ma bisogna essere i proprietari (o affittuari): «Non vale se è di un parente» -