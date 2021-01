Sbando Roma | due rossi in un minuto e sei sostituzioni contro lo Spezia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Laaveva automaticamente perso ancor prima che terminasse la partitalo. Complice l’errore che ha portato la squadra di Paulo Fonseca ad effettuare sei(il limite massimo è di cinque), e le folli espulsioni del difensore Gianluca Mancini e del portiere Pau Lopez, arrivate nel giro di sessanta secondi. Errori gravi che sono risultati fatali per il passaggio del turno in Coppa Italia: così ai quarti di finale ci andrà lo, impostosi per 4 a 2 dopo i tempi supplementari (già nel 2015 i liguri avevano espugnato l’Olimpico, ma ai rigori). Il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, aveva avvertito la panchina del rischio del sesto cambio ma è stato ignorato. Ora il giudice sportivo potrebbe decretare lo 0-3 a tavolino. “Se c’è un problema abbiamo tempo per discuterne ...