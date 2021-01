Prequel Willy Wonka: rivelata data d’uscita e possibili nuovi attori (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Warner Bros comunica una data d’uscita per il Prequel su Willy Wonka, insieme a possibili nuovi attori per il ruolo di Wonka La Warner Bros annuncia la data di uscita di Wonka, Prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di cui si parla ormai dal 2018. Il film, diretto da Paul King e prodotto da David Heyman, arriverà nelle sale il 17 marzo 2023. Anche se tutto sembra finalmente deciso, manca ancora all’appello un elemento importantissimo: chi vestirà i panni del giovane Willy Wonka? Sebbene lo studio speri di iniziare presto con la ricerca del cast definitivo, girano in rete possibili ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Warner Bros comunica unaper ilsu, insieme aper il ruolo diLa Warner Bros annuncia ladi uscita didie la fabbrica di cioccolato di cui si parla ormai dal 2018. Il film, diretto da Paul King e prodotto da David Heyman, arriverà nelle sale il 17 marzo 2023. Anche se tutto sembra finalmente deciso, manca ancora all’appello un elemento importantissimo: chi vestirà i panni del giovane? Sebbene lo studio speri di iniziare presto con la ricerca del cast definitivo, girano in rete...

