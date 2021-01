Pirlo, Ronaldo e quell’abbraccio mortale che sa di esonero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Juve non può non pensarci: se sarà ko in Supercoppa, l’esonero di Pirlo è l’exit strategy di Andrea Agnelli Le voci, i sussurri, le idee sono quelle che seguono ogni sconfitta. Più pesante è la sconfitta, più forti sono queste voci, questi sussurri, queste idee. E tutte arrivano da lì dove la sconfitta è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Juve non può non pensarci: se sarà ko in Supercoppa, l’diè l’exit strategy di Andrea Agnelli Le voci, i sussurri, le idee sono quelle che seguono ogni sconfitta. Più pesante è la sconfitta, più forti sono queste voci, questi sussurri, queste idee. E tutte arrivano da lì dove la sconfitta è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forzaj1897 : Così in edicola le prime pagine dei quotidiani sportivi . #edicola #Calcio #Juventus #Napoli… - infoitsport : Cassano: 'Ronaldo un problema con le idee di Pirlo, inizia a fare fatica' - Mediagol : #Video #Juventus, Cassano senza filtri: 'Cristiano Ronaldo? Credo che #CR7 stia impallando Pirlo' - infoitsport : Cassano su Ronaldo: 'Inizia a far fatica, non lo vedo nelle idee della Juventus di Pirlo' - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: Vieri: 'Ronaldo non è un problema, fossi Pirlo lo terrei anche il prossimo anno' -