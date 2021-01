Palermo, Mirri risponde: “Boscaglia top in C, lo volevano tutti. I soldi del mercato di gennaio e Di Piazza, vi dico tutto” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parola a Dario Mirri.In una fase estremamente complessa del percorso del nuovo Palermo targato Hera Hora, il presidente del club rosanero ed azionista di maggioranza della società controllante decide di provare a chiarire in prima persona dubbi, incognite e perplessità da parte dei tifosi tramite un confronto con gli operatori specializzati dell’informazione. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite del format “La Partita sul 13”."Noi quest'anno spendiamo quasi 7 milioni di euro, nel confronto con le altre squadre solo Bari e Ternana hanno speso più di noi. Perchè avremmo dovuto investire così tanto, per perdere? Dobbiamo fare in modo che la squadra possa arrivare a un livello tale da potersela giocare con le altre. Quando arrivi dalla Serie D devi prendere diversi ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parola a Dario.In una fase estremamente complessa del percorso del nuovotargato Hera Hora, il presidente del club rosanero ed azionista di maggioranza della società controllante decide di provare a chiarire in prima persona dubbi, incognite e perplessità da parte dei tifosi tramite un confronto con gli operatori specializzati dell’informazione. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal presidente del, Dario, ospite del format “La Partita sul 13”."Noi quest'anno spendiamo quasi 7 milioni di euro, nel confronto con le altre squadre solo Bari e Ternana hanno speso più di noi. Perchè avremmo dovuto investire così tanto, per perdere? Dobbiamo fare in modo che la squadra possa arrivare a un livello tale da potersela giocare con le altre. Quando arrivi dalla Serie D devi prendere diversi ...

La sconfitta del Palermo contro la Virtus Francavilla ha generato un evidente malcontento nella piazza palermitana. Tanti sono i tifosi che, al termine del girone d'andata del campionato di Serie C, s ...

