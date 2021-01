"Non ha perso ma non ha vinto". Severgini, il trionfo della banalità (e quel legittimo sospetto su Lilli Gruber) | Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Signore e signori, ecco la "fine analisi" di Beppe Severgnini. Siamo a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, su La7, dove nella puntata di mercoledì 20 gennaio si parla sia di Stati Uniti, con l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, sia della crisi politica in atto in Italia. Si parla dunque di Giuseppe Conte, il premier che ha raccattato una fiducia (inesistente?) al Senato. Ed ecco che sale in cattedra proprio Severgnini, che forse attento a non destare i malumori della Gruber (avvelenatissima con Matteo Renzi e in questa crisi di governo palesemente appiattita sulle posizioni dell'avvocato del popolo), si spende in una "massima" indimenticabile: "Giuseppe Conte non ha perso ma non ha neanche vinto", sentenzia Severgnini. Ma dai, davvero? Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Signore e signori, ecco la "fine analisi" di Beppe Severgnini. Siamo a Otto e Mezzo di, su La7, dove nella puntata di mercoledì 20 gennaio si parla sia di Stati Uniti, con l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, siacrisi politica in atto in Italia. Si parla dunque di Giuseppe Conte, il premier che ha raccattato una fiducia (inesistente?) al Senato. Ed ecco che sale in cattedra proprio Severgnini, che forse attento a non destare i malumori(avvelenatissima con Matteo Renzi e in questa crisi di governo palesemente appiattita sulle posizioni dell'avvocato del popolo), si spende in una "massima" indimenticabile: "Giuseppe Conte non hama non ha neanche", sentenzia Severgnini. Ma dai, davvero?

