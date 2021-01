Netflix supera 200mln di abbonati e lancia una frecciata a Disney+ | «Non credo ci vedrete presto Bridgerton»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 20 gennaio 2021), Reed Hastings Il 2020 pernon è stato affatto terribile. Anzi. Nel quarto trimestre, la piattaforma ha persino registrato una storica impennata: aggiungendo 8,5 milioni dipaganti al totale delle sottoscrizioni, a fine anno il servizio hato per la prima volta la cifra di 200 milioni. Nell’intero 2020, inoltre, le entrate del gruppo sono salite a 25 miliardi (+24% sull’anno precedente) e glisono cresciuti di 37 milioni. Il bilancio dell’ultimo trimestre aveva in realtà riportato utili inferiori alle attese (in calo del 7,6% a 542 milioni e pari a 1,19 dollari per azione contro 1,39 dollari) ma il fatturato hato le anticipazioni, in rialzo del 21% a 6,64 miliardi rispetto ai 6,26 miliardi previsti. Con gli ultimi dati, si è inoltre ...