Lombardia, la Moratti fa marcia indietro e abbandona l’idea dei vaccini in base al Pil (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti fa marcia indietro sui vaccini. Nella lettera inviata al commissario Arcuri sparisce il criterio della ripartizione delle dosi alle Regioni in base al Pil, proposta che aveva scatenato le polemiche nei giorni scorsi. Lo riporta La Stampa. “Niente più vaccini in base al contributo che le regioni danno al Pil italiano. In ventiquattr’ore la Lombardia fa marcia indietro e, nel produrre la tanto dibattuta lettera al commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, con un colpo di spugna elimina la pietra dello scandalo, cioè la richiesta trapelata lunedì di rifornire la Lombardia di un maggior numero di dosi perché è la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’assessore al Welfare della Regione, Letiziafasui. Nella lettera inviata al commissario Arcuri sparisce il criterio della ripartizione delle dosi alle Regioni inal Pil, proposta che aveva scatenato le polemiche nei giorni scorsi. Lo riporta La Stampa. “Niente piùinal contributo che le regioni danno al Pil italiano. In ventiquattr’ore lafae, nel produrre la tanto dibattuta lettera al commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, con un colpo di spugna elimina la pietra dello scandalo, cioè la richiesta trapelata lunedì di rifornire ladi un maggior numero di dosi perché è la ...

stanzaselvaggia : In Lombardia è arrivata la variante Moratti. - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: “Ripartizione vaccini anche in base al Pil della regione” - carlaruocco1 : La #Moratti propone di dare più dosi di #vaccino alle regioni più ricche. Quale sarà il prossimo provvedimento? Di… - napolista : #Lombardia, la Moratti fa marcia indietro e abbandona l’idea dei vaccini in base al Pil Nella lettera inviata al co… - gioroman_romano : @RiccardoPennisi Da quando il Ministro @peppeprovenzano ebbe a dire (poco più di un anno addietro) qualcosa di pers… -