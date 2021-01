ll Tar Campania boccia De Luca: elementari e medie in classe (Di giovedì 21 gennaio 2021) Riprendono oggi in Campania le lezioni in presenza anche nelle classi di quarta e quinta elementare, le altre classi sono già aperte, sia pure per un numero limitato di alunni. Le scuole medie riprenderanno lunedì. Lo ha deciso la quinta sezione del Tar della Campania che ha imposto al presidente della regione Vincenzo De Luca di adeguarsi alle norme stabilite dal governo. Il ricorso è stato presentato dal gruppo «Pillole di Ottimismo» con il coordinamento «Scuole Aperte» e da pediatri, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Riprendono oggi inle lezioni in presenza anche nelle classi di quarta e quinta elementare, le altre classi sono già aperte, sia pure per un numero limitato di alunni. Le scuoleriprenderanno lunedì. Lo ha deciso la quinta sezione del Tar dellache ha imposto al presidente della regione Vincenzo Dedi adeguarsi alle norme stabilite dal governo. Il ricorso è stato presentato dal gruppo «Pillole di Ottimismo» con il coordinamento «Scuole Aperte» e da pediatri, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

TgLa7 : #Covid: Tar Campania, via libera a lezioni in presenza - infoitinterno : Tar Campania, da domani sì alle lezioni in presenza anche per quarta e quinta elementare - infoitinterno : Scuola, il Tar si pronuncia sull'ordinanza della Campania. Domani 4^ e 5^ elementare tornano in aula - infoitinterno : Riapertura scuole Campania, Tar stabilisce rientro in classe per quarte e quinte elementari - infoitinterno : Il Tar fa tornare in classe tutti gli studenti della Campania: da domani si inizia con quarte e quinte elementari -